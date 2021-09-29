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Общество

На дороге Балыкчи — Барскоон начали укладывать асфальт

На участке Балыкчи — Барскоон автомобильной дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол с 26 сентября начали укладку асфальтобетона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорог.

На этом участке дороги расширена придорожная полоса, подготовлено основание и искусственные придорожные сооружения. Генеральным подрядчиком проекта выступает отечественная компания — Ассоциация дорожно-строительных компаний Кыргызстана. Задействованная одна из компаний ассоциации ОсОО «Кыргыз Жол курулуш» приступила к укладке асфальтобетона. На дороге применяется асфальтоукладчик немецкого производства последнего поколения. Ширина укладки будет составлять до 8,8 метра на две полосы движения.

«Такая техника позволяет обеспечить требуемые эксплуатационные свойства дорожного покрытия и высокий уровень качества дороги. Для заготовки инертных материалов задействованы две дробильных установки. В день инертных материалов изготавливают до 1 тысячи тонн, что позволит выполнить объемы работ в установленные сроки. С карьеров, где работают экскаваторы, на дорогу грузовым автотранспортом доставляется песчано-гравийная смесь, ведутся работы по устройству железобетонных труб, лотков. При благоприятных условиях погоды в этом году планируется проложить асфальтобетонное покрытие протяженностью 15 километров», — говорится в сообщении.

Напомним, проект реализуется по инициативе и по поручению президента Садыра Жапарова и финансируется ОАО «Кыргызалтын». На первоначальном этапе запланировано реконструировать 25 километров дороги, а общая протяженность трассы составляет 141,6 километра. Дорога будет четырехполосной с разделительным барьерным ограждением. Для устройства верхнего слоя асфальта будет использоваться щебеночно-мастичный асфальтобетон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208625/
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