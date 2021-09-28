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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Два уголовных дела в отношении Алмазбека Атамбаева объединили

Уголовные дела в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева — по школе в «Калыс-Ордо» и выдаче паспортов десяти гражданам Турции — объединили. Об этом сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, бывший глава государства возмущен тем, что ему не выдали обвинительный акт по делу, связанному с выдачей паспорта Орхану Инанды. В то же время этот эпизод обвинения предъявлен экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову.

«Уголовные дела по школе в «Калыс-Ордо» и выдаче паспортов гражданам Турции объединили. Во время расследования ГУВД Бишкека раскрыло информацию, которая носит гриф «совершенно секретно». В частности, была разглашена информация, связанная с фигурантами дела. Кроме того, упомянуто, что граждане Турции, которым выданы паспорта, связаны с запрещенным у них на родине движением FETO. На каком основании сделаны такие заявления, непонятно», — сказал Сергей Слесарев.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208570/
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