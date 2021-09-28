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Общество

Почти половина взрослого населения Кыргызстана страдает от повышенного давления

В Кыргызстане у 47 процентов населения старше 18 лет повышено кровяное давление. Об этом на пресс-конференции сообщил доктор медицинских наук, директор Национального центра кардиологии и терапии Акпай Сарыбаев.

По его словам, заболевания сердечно-сосудистой системы дают о себе знать не сразу.

«Заболевание появляется внезапно и заканчивается либо инсультом, либо инфарктом. В английском языке его называют silent killer — «безмолвный убийца». Возникновению проблем с сердцем способствуют различные факторы риска. Одним из них является гипертония. У 47 процентов населения старше 18 лет высокое кровяное давление. Причиной высокого артериального давления является табакокурение, между тем в других странах причной этих болезней выступает гиперхолестерин. В Кыргызстане каждый второй мужчина старше 18 лет курит. Курящих женщин — 15 процентов. Всего число употребляющих табак составляет 30 процентов от общего числа кыргызстанцев», — рассказал Акпай Сарыбаев.

Отметим, ежегодно 29 сентября во всем мире отмечается Всемирный день сердца. В этот день кыргызстанцы могут с 9.00 до 14.00 около главного входа Наццентра кардиологии и терапии бесплатно измерить давление и уровень глюкозы в крови.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208553/
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