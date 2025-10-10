09:44
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Общество

Болезни сердца и онкология остаются основными причинами смертности в Кыргызстане

В Кыргызстане в прошлом году зарегистрировано 31,7 тысячи смертей. Это на 20,7 процента меньше, чем четырьмя годами ранее. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

При этом основными причинами смертности остаются заболевания системы кровообращения — умерло 16,6 тысячи человек (52,5 процента от общего числа всех случаев). На сердечно-сосудистые болезни приходится более 35 процентов случаев смерти среди трудоспособного населения страны. Далее идут онкологические заболевания — 13,7 процента скончавшихся.

От неестественных причин (травмы, отравления) умерли 6,5 процента человек, болезни органов дыхания — 6,2 процента летальных случаев, болезни органов пищеварения — 5,1 процента.

Младенческая смертность в стране сокращается, но остается высокой. В 2024 году от различных заболеваний, отравлений и травм умерли 1 тысяча 800 малышей в возрасте до одного года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346629/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Национальный центр онкологии закупит рентген-аппараты
Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
В Бишкеке пройдет благотворительный концерт в поддержку женщин с онкологией
Рак можно остановить: профессор из Калифорнии о том, чего не хватает Кыргызстану
Сроки поставки линейного ускорителя из Индии пока не известны — Минздрав КР
Линейные ускорители в Центре онкологии вновь заработали
Более 35 тысяч случаев онкологических заболеваний зарегистрировано в Кыргызстане
Центр ядерной медицины создадут в Кыргызстане
Депутат призвала улучшить условия в онкобольнице города Ош
Кыргызстанда жеке клиникаларга онкологиялык ооруларды дарылоого уруксат берилди
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Бизнес
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
10 октября, пятница
09:24
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме рубля. Курс на 10 октября Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме рубля. Ку...
09:22
Кредит $50 миллионов выделяет Саудовский фонд на строительство школ в КР
09:21
Кабмин ужесточил требования к страховым компаниям и брокерам
09:18
Роза Мамырбаева назначена заместителем управляющего делами президента КР
09:16
Об ответственности работодателей за неформальную занятость напомнили в Минтруда