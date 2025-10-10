Болезни сердца и онкология остаются основными причинами смертности в Кыргызстане

В Кыргызстане в прошлом году зарегистрировано 31,7 тысячи смертей. Это на 20,7 процента меньше, чем четырьмя годами ранее. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

При этом основными причинами смертности остаются заболевания системы кровообращения — умерло 16,6 тысячи человек (52,5 процента от общего числа всех случаев). На сердечно-сосудистые болезни приходится более 35 процентов случаев смерти среди трудоспособного населения страны. Далее идут онкологические заболевания — 13,7 процента скончавшихся.

От неестественных причин (травмы, отравления) умерли 6,5 процента человек, болезни органов дыхания — 6,2 процента летальных случаев, болезни органов пищеварения — 5,1 процента.

Младенческая смертность в стране сокращается, но остается высокой. В 2024 году от различных заболеваний, отравлений и травм умерли 1 тысяча 800 малышей в возрасте до одного года.