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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке учеников нескольких школ отправили на карантин

В столичных школах на карантин по причине выявления зараженных коронавирусом закрыты некоторые классы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Уточняется, что по Первомайскому району на карантин отправили по одному классу в школах № 48 и 70.

«В Ленинском районе в школе № 9 закрыто два класса, по одному классу закрыты в школах № 13 и 8. В Свердловском районе по одному классу закрыли в школах № 11, 65, 66 и 38, а в школе № 4 закрыты три класса. По утвержденному алгоритму действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции все школы имеют предписание ЦГСЭН о закрытии на карантин классов, где имеются случаи заболеваемости», — сказали в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208479/
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