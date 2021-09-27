COVID-19. В Бишкеке учеников нескольких школ отправили на карантин

В столичных школах на карантин по причине выявления зараженных коронавирусом закрыты некоторые классы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Уточняется, что по Первомайскому району на карантин отправили по одному классу в школах № 48 и 70.

«В Ленинском районе в школе № 9 закрыто два класса, по одному классу закрыты в школах № 13 и 8. В Свердловском районе по одному классу закрыли в школах № 11, 65, 66 и 38, а в школе № 4 закрыты три класса. По утвержденному алгоритму действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции все школы имеют предписание ЦГСЭН о закрытии на карантин классов, где имеются случаи заболеваемости», — сказали в муниципалитете.