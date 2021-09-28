Незаконные объекты. 17 пристроек и павильонов в Бишкеке под угрозой сноса

В Бишкеке выявили 17 незаконно строящихся объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Госстроя.

По ее данным, все самовольные строения являются объектами различного назначения. Из них по Первомайскому району выявили пять объектов, Свердловскому — два, Ленинскому — шесть, Октябрьскому — четыре. В основном это пристройки, павильоны и автомойки.

По самовольным сооружениям без разрешительных документов материалы передали в соответствующие органы для разбирательства.

В Госстрое еще раз напомнили, что строить объекты без градостроительно-архитектурной документации нельзя.