Села Максат и Жаштык обеспечат питьевой водой

Состоялось подписание контракта на строительство систем водоснабжения в селах Максат и Жаштык Баткенской области между айыл окмоту и подрядными компаниями. Об этом сообщает государственная администрация региона.
Отмечается, что строительные работы начнутся в ближайшее время и продлятся один год. Планируется прокладка водопроводных сетей в двух селах общей протяженностью
По завершении строительных работ 4,5 тысячи человек получат доступ к чистой воде.
Обеспечение жителей данных сел питьевой водой будет реализовано в рамках проекта АРИС «Улучшение сельского водоснабжения и санитарии». Проект охватывает 44 села Баткенской области.
Ожидается проведение воды в каждый дом с водомерами, на улицах не будет колонок для воды.
Это создаст условия для бережного отношения к воде. Кроме этого, будут созданы предприятия по воде.
Проект «Улучшение сельского водоснабжения и санитарии» реализуется АРИС в 86 селах Баткенской, Таласской и Джалал-Абадской областей.