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Общество

Села Максат и Жаштык обеспечат питьевой водой

Состоялось подписание контракта на строительство систем водоснабжения в селах Максат и Жаштык Баткенской области между айыл окмоту и подрядными компаниями. Об этом сообщает государственная администрация региона. 

Отмечается, что строительные работы начнутся в ближайшее время и продлятся один год. Планируется прокладка водопроводных сетей в двух селах общей протяженностью 32 километра

По завершении строительных работ 4,5 тысячи человек получат доступ к чистой воде.

Обеспечение жителей данных сел питьевой водой будет реализовано в рамках проекта АРИС «Улучшение сельского водоснабжения и санитарии». Проект охватывает 44 села Баткенской области.

Ожидается проведение воды в каждый дом с водомерами, на улицах не будет колонок для воды.

Это создаст условия для бережного отношения к воде. Кроме этого, будут созданы предприятия по воде.

Проект «Улучшение сельского водоснабжения и санитарии» реализуется АРИС в 86 селах Баткенской, Таласской и Джалал-Абадской областей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208467/
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