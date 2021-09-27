Для зараженных COVID-19 свободны 473 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 473 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 27 сентября:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 282;

Национальный хирургический центр — 5;

Городская клиническая больница № 6 — 95;

Национальный центр кардиологии и терапии — 11;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 80.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 178 тысяч 317 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.