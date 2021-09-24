Военнослужащим Кыргызстана впервые за десять лет повысили пенсию

С 1 августа военным Кыргызстана подняли пенсии. Это первое повышение с 2011 года. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила начальник пенсионного отдела Министерства обороны Ханзада Осмоналиева.

«Размер повышенных пенсий будет рассчитываться с учетом выслуги лет и заработной платы. Самая минимальная сумма составит 5 тысяч сомов, а самая высокая — 30-35 тысяч», — сказал она.

Напомним, с 1 августа также на 30 и 50 процентов повысился оклад действующих военнослужащих. Но, несмотря на увеличение выплат, этих денег военным все равно не хватает. Средняя зарплата военнослужащего 12 тысяч, что в полтора раза меньше средней зарплаты по Кыргызстану.