Выходцы из Центральной Азии склоняли трудовых мигрантов к терроризму

ФСБ РФ в ходе трех спецопераций в сентябре задержала 15 членов террористического сообщества, действовавшего на территории Свердловской области. Пять из них арестованы, 10 будут выдворены из страны, передает ТАСС.

В отношении задержанных дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205.1 (содействие террористической деятельности), 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ), 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.

По данным УФСБ, у участников ячейки изъяли порядка 3 килограммов аммиачно-селитренного взрывчатого вещества, которое они изготовили самостоятельно.

Сообщается, что двое уроженцев одной из стран Центральной Азии, организовав террористическое сообщество, с мая по сентябрь 2021 года осуществляли систематическую пропаганду идей терроризма среди соотечественников. Находясь под постоянным вербовочным воздействием указанных лиц, трое иностранцев присоединились к сообществу и приняли на себя обязанности по совершению на Среднем Урале террористических актов, в том числе путем взрывов и вооруженных нападений на граждан России с использованием холодного оружия.