В Кыргызстане запустили программное обеспечение адресного регистра

В Кыргызстане запустили программное обеспечение darek.kg. Об этом сообщили в госучреждении «Кадастр».
В ведомстве пояснили, что важным вопросом сегодня является оперативное предоставление актуальной пространственной информации потребителям — органам государственной власти, местного самоуправления, организациям и гражданам.
Однако большой объем данных, разнообразие форматов, систем координат и технологий затрудняет, иногда препятствует процессам обмена информацией.
Площадка darek.kg является доступной и создает основу для межведомственного обмена и предоставления адресных данных из единого источника.
ГУ «Кадастр» работает над определением и восстановлением границ земельных участков — кадастровая съемка с помощью GPS/GNSS-приемников. Они обеспечивают высокую точность геодезических съемок, отвечающих стандартам кадастровой картографии. Это позволит создать высокоточную базу пространственных данных в Кыргызстане.