В Кыргызстане запустили программное обеспечение адресного регистра

В Кыргызстане запустили программное обеспечение darek.kg. Об этом сообщили в госучреждении «Кадастр».

В ведомстве пояснили, что важным вопросом сегодня является оперативное предоставление актуальной пространственной информации потребителям — органам государственной власти, местного самоуправления, организациям и гражданам.

Однако большой объем данных, разнообразие форматов, систем координат и технологий затрудняет, иногда препятствует процессам обмена информацией.

Площадка darek.kg является доступной и создает основу для межведомственного обмена и предоставления адресных данных из единого источника.

ГУ «Кадастр» работает над определением и восстановлением границ земельных участков — кадастровая съемка с помощью GPS/GNSS-приемников. Они обеспечивают высокую точность геодезических съемок, отвечающих стандартам кадастровой картографии. Это позволит создать высокоточную базу пространственных данных в Кыргызстане.