ГНС: Выручка кафе, подключенных к фискальному софту, выросла в семь раз

В пилотном проекте Налоговой службы Кыргызстана по внедрению фискального программного обеспечения с функцией передачи данных принимают участие 546 субъектов общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, количество единиц интегрированного фискального программного обеспечения составляет 880.

«В ходе реализации проекта у участвующих субъектов наблюдается положительная динамика по объему выручки, фиксируемой по Z-отчетам (итоговый кассовый чек, который печатается ежедневно в конце рабочего дня и служит для закрытия смены и обнуления кассы), что свидетельствует об эффективности и практической результативности внедряемого решения.

Так, например, в одном из кафе среднедневная выручка до подключения составляла 45,5 тысячи сомов, а после — 338,3 тысячи, что соответствует росту на 744 процента», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники отмечают сокращение временных и организационных издержек, связанных с отчетностью и техническим обслуживанием кассового оборудования.

Отметим, что поступающие в ГНС данные ФПО подтверждают актуальность и результативность проекта, создавая предпосылки для дальнейшего масштабирования и внедрения фискального программного обеспечения на всей территории республики.