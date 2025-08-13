ГНС запускает пилотный проект по внедрению фискального программного обеспечения

Государственная налоговая служба при кабинете министров Кыргызской Республики объявляет о начале пилотного проекта по внедрению современных фискальных решений. Об этом заявил в ходе интервью на подкасте Aisalyk заместитель председателя ГНС Азат Алманбетов.

«Под фискальным программным обеспечением понимаются все автоматизированные учетные системы для ведения бизнеса. Это такие системы, как 1С, Rkeeper и другие. Они подразделяются на автоматизацию розницы и автоматизацию предприятий. Мы сейчас на первом этапе интеграции с системами автоматизации розницы», — отметил Азат Алманбетов.

Согласно новой норме Налогового кодекса, фискальное обеспечение, интегрированное с информационной системой налогового органа, приравнивается к контрольно-кассовой машине. Это позволит предпринимателям отказаться от использования физических кассовых аппаратов и сторонних программных решений.

Как пояснил Азат Алманбетов, в ходе проекта будет проводиться работа по интеграции сервиса электронных счетов-фактур, который даст возможность формировать и передавать счета-фактуры непосредственно из учетных систем в налоговую службу. Данные о счетах-фактурах и фискальных операциях будут отражаться в личном кабинете налогоплательщика, обеспечивая прозрачность и удобство контроля.

Первым этапом пилотного проекта станет интеграция с системами автоматизации розничной торговли с последующим расширением на предприятия различных отраслей экономики.