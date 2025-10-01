10:33
Фискальное ПО начали внедрять в отелях Бишкека, Оша и Джалал-Абада с 1 октября

Государственная налоговая служба запускает пилотный проект по внедрению фискального программного обеспечения (ФПО) с функцией передачи данных в гостиничном секторе. Об этом сообщил заместитель председателя ГНС Азат Алманбетов.

По его словам, система внедряется с учетом специфики гостиничного бизнеса, которая отличается от сферы общественного питания.

Пилотный проект стартовал 1 сентября 2025 года в сфере общественного питания и реализуется поэтапно:

  • с 1 октября 2025 года — в гостиничном бизнесе;

  • с 1 февраля 2026 года — на автозаправочных станциях.

Проект продлится до 31 июля 2026 года и охватит города Бишкек, Джалал-Абад и Ош. Налогоплательщики с собственными учетными системами могут подключиться к проекту добровольно.

Справка 24.kg

ФПО — это внутренние учетные системы предприятий, которые интегрируют напрямую с информационными системами налоговой службы. Это обеспечивает автоматическую передачу данных о продажах и формирует чеки ККМ прямо из учетной системы, гарантируя достоверность данных. 

ГНС провела анализ серверных мощностей и подтвердила их достаточную техническую готовность.

«Результаты анализа показали, что оснований для возникновения технических проблем нет», — отметил заместитель председателя ГНС Азат Алманбетов.

Для участия в пилотном проекте предпринимателям необходимо обратиться в территориальные органы Государственной налоговой службы.
