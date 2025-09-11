ГНС запускает пилотный проект фискального ПО для ресторанов

В Бишкеке, Джалал-Абаде и Оше Налоговая служба запускает пилотный проект фискального программного обеспечения для ресторанов. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, с 1 сентября ГНС начала пилотный проект по внедрению фискального ПО с функцией передачи данных в сфере общественного питания.

Проект позволяет интегрировать учетные системы предприятий с системой Налоговой службы, фиксировать каждый расчет и автоматически формировать фискальный чек без использования кассовых аппаратов и дополнительного оборудования. Итоговая сумма операции сразу передается в систему налоговой.

По словам представителей ГНС, внедрение ФПО с функцией передачи данных обеспечит прозрачность расчетов, снизит теневую экономику и упростит работу бизнеса.

Отмечается, что пилотный проект будет расширен на другие сферы: с 1 октября — на гостиницы, а с 1 февраля следующего года — на автозаправочные станции. Он продлится до 31 июля 2026-го и охватит Бишкек, Джалал-Абад и Ош.

Предприниматели из других регионов, желающие участвовать в проекте на добровольной основе, могут обратиться в Налоговую службу для согласования условий подключения.