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Общество
Сюжет: COVID-19

Количество авиарейсов из пяти городов России в Ош вновь увеличено

С 5 октября возобновляется авиасообщение на взаимной основе между Россией и несколькими странами, в том числе Кыргызстаном. Об этом сообщается на сайте правительства России.

В частности возобновляется маршрут Москва — Ош — Москва с частотой четыре рейса в неделю. По направлениям Санкт-Петербург — Бишкек — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Ош — Санкт-Петербург и Новосибирск — Ош — Новосибирск будет летать по одному рейсу в неделю. С такой же частотой возобновляется авиасообщение по маршрутам Красноярск — Ош — Красноярск, Екатеринбург — Ош — Екатеринбург и Иркутск — Ош — Иркутск.

Ранее оперативный штаб РФ уже увеличивал количество рейсов из российских городов в города КР. С 27 августа возобновились рейсы из шести городов России.

Кроме того, Россия увеличивает число рейсов в Узбекистан и Таджикистан, Новую Зеландию, ОАЭ, Африку, Японию, Данию, Бахрейн, Индию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208050/
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