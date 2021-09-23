Контрольно-кассовые машины в Кыргызстане выдали чеки на 350 миллиардов сомов

Модернизированные контрольно-кассовые машины выдали чеки на 350 миллиардов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

По ее данным, за аналогичный период 2020 года — 168 миллиардов сомов. В итоге с вводом модернизированных ККМ государству удалось вывести из тени 181 миллиард сомов.

На 1 сентября 2021 года в налоговых органах зарегистрирована 21 тысяча 191 контрольно-кассовая машина.

Применение ККМ избавляет предпринимателей от оформления комплекта кассовой отчетности, субъекту с наемными работниками позволяет удаленно контролировать сотрудников, сокращает контрольную нагрузку со стороны налоговых органов и способствует прозрачной деятельности налогоплательщиков, работающих с денежными расчетами.