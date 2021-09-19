Среди детей со всего мира фиксируются случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), который приводит к заболеванию дыхательных путей. Об этом сообщает BBC со ссылкой на медиков из США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

По словам главы отделения детских инфекционных заболеваний одной из больниц Нью-Йорка Рабиа Ага, случаи RSV были выявлены у младенцев и маленьких детей еще в апреле. Тогда из-за вспышки заболевания отделения интенсивной терапии буквально оказались переполнены.