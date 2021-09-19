Среди детей со всего мира фиксируются случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), который приводит к заболеванию дыхательных путей. Об этом сообщает BBC со ссылкой на медиков из США, Великобритании, Японии и Швейцарии.
По словам главы отделения детских инфекционных заболеваний одной из больниц Нью-Йорка Рабиа Ага, случаи RSV были выявлены у младенцев и маленьких детей еще в апреле. Тогда из-за вспышки заболевания отделения интенсивной терапии буквально оказались переполнены.
Специалисты отметили, что сам по себе патоген RSV был известен давно, однако из-за пандемии COVID-19 и карантина, введенного из-за него, дети не выработали иммунитет против вируса.
Всплеск заболеваемости произошел после того, как антиковидные меры были ослаблены, говорится в публикации BBC.
По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, у большинства детей вирус протекает легко, как простуда. Тем не менее у некоторых он может вызвать бронхиолит, воспаление нижних отделов легких.
В Швейцарии, например, признались, что совершенно не ожидали такого удара от хорошо известного вируса. По словам врачей, система здравоохранения оказалась не готова к всплеску заболевания.