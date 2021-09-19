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Общество

Ближе к Японии. В Бишкеке состоялся Japan Day

В Бишкеке после двухгодичного перерыва прошел фестиваль Japan Day. Главная цель — познакомить народ Кыргызстана с японской культурой.

Во Дворце спорта было много гостей, как оказалось, большая часть — это участники полумарафона, который стартовал сегодня в столице. Они накануне получали свои нагрудные знаки. Как потом объяснили организаторы Japan Day, полумарафон проходит при поддержке посольства Японии в КР. Поэтому и решили объединить выдачу стартовых пакетов и фестиваль.

Гостям продемонстрировали японские боевые искусства — сумо, дзюдо, айкидо, кэндо и другие. Мальчишки и девчонки в кимоно потом еще долго бегали по холлу Дворца спорта.

Затем на сцену вышли бегуны Нурсултан Кенешбеков и Дарья Маслова, представлявшие Кыргызстан на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Они поделились своими впечатлениями о Стране восходящего солнца.

Чемпионка Азиатских игр рассказала, что забыла в автобусе в Токио свой телефон, уже с ним мысленно попрощалась, но спустя пару часов ей вернули в целости и сохранности.

Вторую часть концерта открыли барабанщики группы «Ооэдодайко», без которых не обходится ни одно мероприятие, связанное с Японией. Некоторые признавались, что пришли вчера во Дворец спорта только ради их выступления. Сюрпризом для зрителей стал совместный номер с фольклорным ансамблем «Куу булак».

«Ооэдодайко» с японского языка переводится как «барабаны большого Эдо» (ныне Токио). Группа создана в 2004 году волонтерами в Кыргызско-Японском центре.

«Надеемся, что это событие еще больше углубит дружбу между Японией и Кыргызстаном», — отметили организаторы.

Но стоить заметить, что наши люди любят японский народ и без таких фестивалей.

В любом случае вчера зрители узнали об этой стране еще больше, а значит, все было не зря.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207604/
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