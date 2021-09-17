Большегрузные машины с лесоматериалом до сих пор не выпускают из КР в Узбекистан

На КПП «Чон-Капка-автодорожный» 40 большегрузных машин с лесоматериалом до сих пор ждут разрешения на пересечение границы. Об этом 24.kg сообщили водители.

По их словам, Таможенная служба до сих пор не объяснила им причину запрета вывоза груза.

«Говорят, что надо оплатить госпошлину, но сами не знают, куда и сколько надо платить. Вчера сказали, что уже пропустят, потом опять передумали. Мы уже не знаем, что делать», — заявили водители.

Напомним, большегрузные машины с лесоматериалом, направляющиеся на экспорт в Узбекистан, с 10 сентября не могуть выехать из КР. ГТС Кыргызстана сначала ссылалась на запрет на экспорт лесоматерилов, затем сообщили о введении госпошлины.

Большегрузные машины также стоят на контрольно-пропускных пунктах в Баткене и Оше.