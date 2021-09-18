В Кыргызстане пройдет онлайн-ярмарка зарубежных вакансий

В Кыргызстане состоится первая онлайн-ярмарка зарубежных вакансий. Об этом сообщили в ОО «Ресурсный центр для пожилых».

Ярмарка направлена на оптимизацию процессов организованного легального трудоустройства граждан Кыргызстана и защиту интересов трудящихся мигрантов, привлечение работодателей к представлению вакантных рабочих мест, а потенциальных работников — к поиску приемлемой для них работы, в том числе через непосредственный контакт с работодателями.

«Представители частных агентств занятости и работодатели из России, Беларуси, Кореи, Японии, ОАЭ, Турции и других стран презентуют актуальные вакансии, на которые можно претендовать в режиме реального времени во время мероприятия», — отметили в организации.

Мероприятие состоится 29 сентября на онлайн-площадке Zoom с 11.00 до 14.00. Для участия в ярмарке вакансий соискателю необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.