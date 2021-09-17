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Общество

Клиника доктора Исманкулова не освободит помещение в Горбольнице № 6

Клиника доктора Исманкулова не освободит помещение в Городской больнице № 6. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.

Выяснилось, что договор аренды с клиникой был продлен на три года. Как объяснил начальник управления муниципальным имуществом Аскат Карынбаев, вопрос был согласован с курирующим вице-мэром. Он добавил, что у управления есть план по поступлению средств в городской бюджет.

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Начальник управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова отметила, что ни ей, ни руководству больницы о пролонгации договора не было известно.

«Вопрос ставится каждый год, и главный врач пишет, что надо корпус вернуть, что не хватает помещения. ГКБ № 6 — единственная больница терапевтического профиля. Там очереди на месяц-два. Пациенты ждут, чтобы лечь в нее», — сказала она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что в прошлом году, когда в больнице открывали красную зону, снова просили расторгнуть договор. «Но потом решили дождаться окончания срока договора — июня 2021-го. Но уже тогда стали говорить клинике, чтобы они думали, куда и как будут вывозить оборудование, что договор не будут продлевать», — заметила она.

Сегодня, учитывая, что нам нужны койки, больницы не строятся, корпус надо вернуть.

Бактыгуль Исмаилова

По ее словам, похожая ситуация и в роддоме № 2. Там есть отдельный объект, он выведен с баланса организации здравоохранения и так же сдан в аренду. «Мы тоже поднимаем вопрос, что его надо вернуть. Но договор опять же был продлен. На три года, как и с клиникой Исманкулова», — подчеркнула начальник управления здравоохранения.

Еще один объект расположен на территории ЦСМ № 9. «Там 400 квадратов, и там сейчас пекарня. Мы тоже просим вернуть это здание», — заключила она.

Напомним, что в феврале Аскат Карынбаев говорил, что срок договора с клиникой Исманкулова заканчивается в июне и их уведомили о необходимости освобождения помещения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207486/
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