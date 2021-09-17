Нехватка маршруток до Бишкека. Мэрия прокомментировала жалобу горожанина

В мэрии Бишкека прокомментировали жалобу горожанина о нехватке автобусов и маршруток из Военно-Антоновки до столицы.

В муниципалитете отметили, что с авторынка в сторону Бишкека ходят несколько маршруток, в частности, № 258 и 138. Также от улицы Токтогула можно уехать на № 290 и 148, от улицы Кирова — № 148, 173 и 220, автобусе № 42, а также есть несколько пригородных маршрутов.

Однако микроавтобусный маршрут № 108 не работает из-за отсутствия подвижного состава. По информации МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие», когда в город поступит больше автобусов, возобновятся курсирование и маршрут № 9.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что общественного транспорта из Военно-Антоновки до Бишкека катастрофически не хватает.