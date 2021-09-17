В Кыргызстане лечение от коронавирусной инфекции получает 1 тысяча 499 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 910 человек. В больницах — 589. В том числе 50 человек — в крайне тяжелом состоянии, 190 — в тяжелом. Состояние 349 больных (или 59,2 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 113 человек, из них в Бишкеке — 43, Оше — 1, в Чуйской области — 23, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 8, Баткенской — 12.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 172 тысячи 15 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.