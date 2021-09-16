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Общество

«Орел и решка» о Кыргызстане. В МИД анонсировали еще один выпуск

18 сентября выйдет еще один выпуск популярного украинского тревел-шоу «Орел и решка», посвященный Кыргызстану. Об этом сообщили в МИД.

Там рассказали, что для популяризации туристического потенциала Кыргызстана посольство КР в Украине договорилось с продюсерами программы «Орел и решка» о подготовке двух передач о нашей стране.

Съемочная группа побывала в Кыргызстане в июне. Первая из отснятых программ вышла в эфир на украинских каналах «Новый» и «Пятница» 11 сентября, видео также доступно на YouTube.

Вторая программа выйдет в эфир 18 сентября. Информацию о том, какому региону Кыргызстана она будет посвящена, не разглашают. С 19 сентября выпуск можно будет посмотреть на YouTube-канале.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207328/
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