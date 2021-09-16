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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 226,3 миллиона, умерли более 4,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 575 тысяч 113 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 226 миллионов 353 тысячи 280 человек. Больше всего зараженных в США (41 миллион 536 тысяч 813), Индии (33 миллиона 316 тысяч 755), Бразилии (21 миллион 34 тысячи 610), Франции (7 миллионов 7 тысяч 819), Великобритании (7 миллионов 346 тысяч 832), России (7 миллионов 91 тысяча 368), Турции (6 миллионов 738 тысяч 860), Аргентине (5 миллионов 232 тысячи 358), Иране (5 миллионов 360 тысяч 387), Колумбии (4 миллиона 934 тысячи 568), Испании (4 миллиона 922 тысячи 249), Италии (4 миллиона 618 тысяч 40) и Германии (4 миллиона 115 тысяч 342).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 659 тысяч 398. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 253 человека. В том числе в США всего скончались 666 тысяч 615 человек, Бразилии — 588 тысяч 597, Индии — 443 тысячи 497, Мексике — 269 тысяч 913, России — 191 тысяча 566, Великобритании — 134 тысячи 975 и Италии — 130 тысяч 100.

В Кыргызстане зарегистрировали 177 тысяч 484 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 925 тысяч 24, Узбекистане — 166 тысяч 25, Таджикистане — 17 тысяч 484.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207259/
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