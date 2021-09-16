В Кыргызстане лечение от коронавирусной инфекции получает 1 тысяча 535 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 941 человек. В больницах — 594. В том числе 50 человек — в крайне тяжелом состоянии, 191 — в тяжелом. Состояние 353 больных (или 59,4 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 135 человек, из них в Бишкеке — 57, Оше — 2, в Чуйской области — 34, Ошской — 4, Таласской — 5, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 12, Баткенской — 7.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 171 тысяча 902 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.