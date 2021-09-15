В Ленинском районе Бишкека сменился аким. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, новым акимом назначен Русланбек Тагаев. Ранее он работал в системе водоснабжения и водоотведения. Согласно данным сайта osoo.kg, Русланбек Тагаев является директором общества с ограниченной ответственностью «Суу Башаты».

«Мурат Осмонов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу», — отметили в мэрии.

Напомним, Мурат Осмонов был назначен на должность главы Ленинского района в июне 2021 года. До этого он возглавлял Свердловский район.