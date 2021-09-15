Олимпийский призер Айсулуу Тыныбекова призвала кыргызстанцев не верить фейковым аккаунтам, созданным под ее именем. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

По словам спортсменки, неизвестные люди создали фейковую страницу в социальных сетях, используя ее имя.

«Это меня очень расстраивает, я прошу авторов страницы не устраивать ложные акции. К сожалению, видно, что многие поверили в ложную информацию и участвуют в конкурсе», — написала она.

Фото Обращение Айсулуу Тыныбековой

В связи с этим Айсулуу Тыныбекова призвала кыргызстанцев пожаловаться на фейковую страницу Aisulluu Tynybekkova в Facebook, перейдя по ссылке.