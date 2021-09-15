В Бишкеке пройдет девятый Форум молодого кино стран СНГ «Умут». Об этом сообщили в Фонде развития кинематографа.

По его данным, мероприятие состоится с 20 по 25 сентября. Полнометражные фильмы покажут в кинотеатре «Ала-Тоо», конкурсные короткометражки — в Доме кино.

Организаторы представят конкурсные программы, составленные из короткометражных фильмов молодых режиссеров стран СНГ и Кыргызстана, фильмы открытия и закрытия, получившие признание на международных фестивалях, мастер-классы от кинематографистов.

Форум посвящен 80-летию народного артиста СССР Болота Шамшиева.