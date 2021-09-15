Мэрия Бишкека поддерживает петицию с требованием решить проблему свалки

Мэрия Бишкека поддерживает петицию активистов с требованием решить проблему свалки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Там отметили, что мэрия держит вопрос рекультивации полигона на особом контроле. Проект стартовал в 2015 году, но его реализация затянулась. Строительные работы начались в 2019 году и должны были завершиться в 2020-м.

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«К концу 2019 года иностранной подрядной организацией выполнена треть запланированных работ. Но в связи с пандемией выполнение контракта приостановлено подрядчиком в одностороннем порядке. Переговоры о завершении рекультивационных работ на свалке возобновились в сентябре 2021 года. Подрядная организация для возобновления работ по контракту требовала от кыргызской стороны гарантию оплаты дополнительных работ, возникших в ходе исполнения контракта, а также корректировку стоимости работ в связи с изменением цен», — отметили в мэрии.

В конце августа мэрия направила письма о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон», в том числе по использованию средств по проекту «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкек» в правоохранительные органы для определения ответственности лиц и получения юридической оценки, в соответствии с законодательством страны.

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В муниципалитете добавили, что «стороны намерены рассмотреть вопрос в конструктивном и взаимовыгодном русле для полнейшего завершения обязательств по рекультивации» и в ближайшие дни ожидается финальный этап переговоров представителей компании и руководства мэрии.

Напомним, проект по рекультивации Бишкекского санитарного полигона (БСП) и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов в столице начали готовить еще в 2011-м, кредитное соглашение подписали только в 2013 году, а ратифицировали в 2015-м. В рамках проекта ЕБРР и Евросоюз выделили 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. В настоящее время освоено 10,5 миллиона евро, которые направлены на реконструкцию площадок для контейнеров, замену мусорных евробаков по всему городу, закупку и поставку спецтехники для вывоза ТБО, работы по рекультивации, открытие нового полигона и мусоросортировочной линии.