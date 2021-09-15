10:37
USD 84.80
EUR 100.24
RUB 1.17
Общество

Мэрия Бишкека поддерживает петицию с требованием решить проблему свалки

Мэрия Бишкека поддерживает петицию активистов с требованием решить проблему свалки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Там отметили, что мэрия держит вопрос рекультивации полигона на особом контроле. Проект стартовал в 2015 году, но его реализация затянулась. Строительные работы начались в 2019 году и должны были завершиться в 2020-м.

Читайте по теме
Кыргызстанцы требуют решить проблему мусора и стихийных свалок. Создали петицию

«К концу 2019 года иностранной подрядной организацией выполнена треть запланированных работ. Но в связи с пандемией выполнение контракта приостановлено подрядчиком в одностороннем порядке. Переговоры о завершении рекультивационных работ на свалке возобновились в сентябре 2021 года. Подрядная организация для возобновления работ по контракту требовала от кыргызской стороны гарантию оплаты дополнительных работ, возникших в ходе исполнения контракта, а также корректировку стоимости работ в связи с изменением цен», — отметили в мэрии.

В конце августа мэрия направила письма о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон», в том числе по использованию средств по проекту «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкек» в правоохранительные органы для определения ответственности лиц и получения юридической оценки, в соответствии с законодательством страны.

Читайте по теме
Свалку потушить нельзя оставить. Почему полигон продолжает дымить

В муниципалитете добавили, что «стороны намерены рассмотреть вопрос в конструктивном и взаимовыгодном русле для полнейшего завершения обязательств по рекультивации» и в ближайшие дни ожидается финальный этап переговоров представителей компании и руководства мэрии.

Напомним, проект по рекультивации Бишкекского санитарного полигона (БСП) и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов в столице начали готовить еще в 2011-м, кредитное соглашение подписали только в 2013 году, а ратифицировали в 2015-м. В рамках проекта ЕБРР и Евросоюз выделили 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. В настоящее время освоено 10,5 миллиона евро, которые направлены на реконструкцию площадок для контейнеров, замену мусорных евробаков по всему городу, закупку и поставку спецтехники для вывоза ТБО, работы по рекультивации, открытие нового полигона и мусоросортировочной линии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207106/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы требуют решить проблему мусора и стихийных свалок. Создали петицию
И. о. мэра Бишкека провел выездное совещание на мусорном полигоне
В Кувейте горит самая большая в мире свалка автомобильных шин
Дышать нечем. Сокулукская свалка горит уже несколько дней
Смог в Бишкеке. Городские котельные переводят на природный газ
Мэрия Бишкека: Свалку подожгли неизвестные
Бишкекская свалка снова горит. Мэрия отчитывается о тушении
В Бишкеке возобновят работу по закрытию и рекультивации свалки
Бесконечная проблема. Городская свалка снова начала дымиться
Стоимость рекультивации столичной свалки может повыситься
Популярные новости
Незаконные высотки. Около 60&nbsp;незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;маршруты 210 новых автобусов В Бишкеке вышли на маршруты 210 новых автобусов
Десятки тысяч боевиков&nbsp;ИГ сосредоточены на&nbsp;границе со&nbsp;странами Центральной Азии Десятки тысяч боевиков ИГ сосредоточены на границе со странами Центральной Азии
Запрет на&nbsp;пакеты. Вопросов больше, чем ответов Запрет на пакеты. Вопросов больше, чем ответов
Бизнес
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в&nbsp;Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
15 сентября, среда
10:34
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 се...
10:19
Мэрия Бишкека поддерживает петицию с требованием решить проблему свалки
10:13
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
10:10
Насильственный захват власти. По делу проходят Жанар Акаев и Алмазбек Атамбаев
10:00
Выборы-2021. Партийные объединения: кто, с кем и почему