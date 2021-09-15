10:17
USD 84.80
EUR 100.24
RUB 1.17
Общество

Мэрия Бишкека установит в парке Ататюрка новые тренажеры вместо разбитых

Муниципальное предприятие «Городские парки» установит в парке имени Ататюрка новые тренажеры вместо разбитых. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

«Эти тренажеры не числятся на балансе муниципального предприятия. К сожалению, таких бесхозных объектов в парках оказалось много. Но с учетом их популярности принято решение об установке новых тренажеров за счет хозрасчетной деятельности предприятия», — проинформировали редакцию.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Разбитая спортивная площадка в парке имени Ататюрка

В мэрии отметили, что параллельно с этим готовятся тендерные документы на установку в парке детских площадок. Ведется работа по постановке всех бесхозных объектов на баланс МП «Городские парки».

Напомним, ранее с жалобой на состояние спортивной площадки в редакцию обратился житель столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207081/
просмотров: 527
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанин просит отремонтировать спортивную площадку в парке имени Ататюрка
В Парке здоровья хотят установить юрту. Пользователи Сети возмущаются
Вас вводят в заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к Садыру Жапарову
Озеро Комсомольское в столичной Карагачевой роще готовят для отдыха горожан
Парк Ататюрка продолжают застраивать многоэтажными зданиями
Запретила ставить батут в парке. На Каличу Умуралиеву пожаловались в прокуратуру
Застройка в парке Ататюрка. Бишкекглавархитектура разрешения не выдавала
Застройка в парке Ататюрка. Разрешение на возведение жилого дома выдала мэрия
Парк имени Ататюрка продолжают застраивать. В южной части установили новый забор
Для сохранения парков Бишкека нужно создать комитеты по их защите
Популярные новости
Незаконные высотки. Около 60&nbsp;незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса Незаконные высотки. Около 60 незаконных многоэтажных домов под угрозой сноса
В&nbsp;Бишкеке вышли на&nbsp;маршруты 210 новых автобусов В Бишкеке вышли на маршруты 210 новых автобусов
Десятки тысяч боевиков&nbsp;ИГ сосредоточены на&nbsp;границе со&nbsp;странами Центральной Азии Десятки тысяч боевиков ИГ сосредоточены на границе со странами Центральной Азии
Запрет на&nbsp;пакеты. Вопросов больше, чем ответов Запрет на пакеты. Вопросов больше, чем ответов
Бизнес
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в&nbsp;Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
15 сентября, среда
10:13
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройд...
10:10
Насильственный захват власти. По делу проходят Жанар Акаев и Алмазбек Атамбаев
10:00
Выборы-2021. Партийные объединения: кто, с кем и почему
09:45
На Иссык-Куле при пожаре погибли двое детей
09:35
Коронавирусом болеет 1 тысяча 581 человек, 240 — в тяжелом состоянии