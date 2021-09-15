Мэрия Бишкека установит в парке Ататюрка новые тренажеры вместо разбитых

Муниципальное предприятие «Городские парки» установит в парке имени Ататюрка новые тренажеры вместо разбитых. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

«Эти тренажеры не числятся на балансе муниципального предприятия. К сожалению, таких бесхозных объектов в парках оказалось много. Но с учетом их популярности принято решение об установке новых тренажеров за счет хозрасчетной деятельности предприятия», — проинформировали редакцию.

Фото читателя 24.kg. Разбитая спортивная площадка в парке имени Ататюрка

В мэрии отметили, что параллельно с этим готовятся тендерные документы на установку в парке детских площадок. Ведется работа по постановке всех бесхозных объектов на баланс МП «Городские парки».

Напомним, ранее с жалобой на состояние спортивной площадки в редакцию обратился житель столицы.