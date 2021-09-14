15 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — отрезки улиц Калыка Акиева, Киевской, Махатмы Ганди;

9.00-17.00 — микрорайон «Достук», улица Манаса, 61;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-30 — Чуй-34), «Арча-Бешик» (улица Камбар-Ата), «Алтын-Бешик», «Колмо» (улицы Медина, Ак-Жол, Республиканская), «Ак-Орго» (улицы Тимура Фрунзе, Огуз-Ата, Кырк-Кыз), отрезки улиц Тимура Фрунзе, Гагарина, Виноградной, Крылова, Аммосова;

9.30-12.00 — улица Ахунбаева, 108;

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Боогачы, Босого, Молдокулова, Сайма-Таш, Кок-Жангак, Достаевского, Кок-Жайык);

9.30-18.50 — отрезки улиц Токонбаева, Байтика Баатыра, Жукеева-Пудовкина, Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Каинда»;

13.00-17.00 — улица Ахунбаева, 108а.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кашка-Суу, Малиновка, Ак-Тюз, Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая), Карла Маркса (II отделение, улицы Гагарина, Пушкина, Фабричная, 22-го Партсъезда, Куйбышева, Калинина, Гоголя, Кулатаева, Первомайская, Карла Маркса), Пригородное (улицы 8 Марта, Дорожная, Марата, Новая, Нижняя, Широкая, Серегина, Суворова, дачи «Достук 1» по 10-й линии), Лебединовка (улицы Сельская, Комсомольская, Мичурина, Кузнечная, Северная, Калинина, Садовая 145, переулок Победы), Константиновка (улица Первомайская), Садовое (улицы Учхозская, Новостройка ГЭС-3), Маевка (улицы Новая, Молодая Гвардия, Школьная, Виноградная, Набережная, Ала-Арчинская);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Белек (улица Токтогула), Ток-Бай (улица Исмаила), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Проетируемая), Сокулук (улицы Юбилейная, Победы, Пионерская, Кайназаровой, Звездная, переулки Московский, Юбилейный), Комсомольское (улицы Средняя, Молодежная, Карасуйская, Пионерская);

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Западная, Новая, Первомайская, Победа, Кирова, Чехова, Линейная, Достук, Тургенева, Степная, Ленина, Промышленная, Космонавтов, Репина, Лермонтова, переулок Зеленый), села Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружбы), Военно-Антоновка (улицы Советская, Кирова, Пограничная, Пионерская, Фрунзе, Ленина), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Советская, Лавровых, Проектируемая, Эне-Сай, Кызыл-Кыя, Керме-Тоо, Линия-1, Гоголя, Чолпон-Ата, Кызыл-Жар, Деповская, Сон-Кол, Школьная, Баетова, Степная, Мектеп, Актилек, Нур, Акиш у. Темирбек, Маматемин-Ата, Ийгилик, МТФ-2, Кыргызстан, Адилет, Абшыр-Ата, Сулайман-Тоо, Тасма, Хан-Тенири, Эргеш-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Арсланбап, Досиева, жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Ордо», «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо», контур 498);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Сретенка (улицы Центральная, Новая), Кепер-Арык (улицы Школьная, Абды-Касымова), Беловодское (улицы Красноармейская, Скважина), Александровка (улицы Комсомольская, Мамайская, Дружба, Почтовая, Первомайская, Ленина, Гагарина, Масанчина), Спартак;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Жайыл (улицы Элекбаева, Джекшенова), Полтавка (улицы Центральная, Партизанская, Комсомольская), Алексеевка (улицы Центральная, Ватутина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман, Буденовка, Ивановка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Ак-Кудук (улицы Северная, Пушкина, Токтогула, Новая жизнь), Хунчи (улицы Школьная, Гагарина), Люксембург (улицы Строительная, Железнодорожная, Ваккера, Калинена), Сарыжон (улицы Сарыжон, Школьная, Арашан, Болоболаева), город Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосовая, Парковая, переулок Мирный, 25-го Партсъезда);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Маданият (улицы Маданиятская, Школьная, Мукаш Ата, Кутманалиева), Шамши (улица Чолжиева);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Жданова), Чым-Коргон (улица Казакбаева);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинда (улицы Гагарина, Ленинградская, Комсомольская, Московская, Мира, Джанузакова, Юбилейная, Куйбышева, Айтматова, рынок), Кум-Арык (улицы Кара-Булакская, Центральная).

3 Таласская область Таласская область

8.00-12.00 — село Кызыл-Адыр;

9.00-17.00 — город Талас (улицы Токтогула, Москвиченко, Мира, Алымбекова, район грузовой автобазы), села Наматбек, Ак-Добо;

9.00-18.00 — села Кок-Добо, Май, Бала-Сара.

4 Ошская область Ошская область