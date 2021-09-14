Противоречит Конституции. Закон об оперативной деятельности требует пересмотра

Закон об оперативно-разыскной деятельности требует пересмотра. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщил эксперт Улан Абилов.

«Требуется ряд доработок. В нем есть нормы, противоречащие новой Конституции и Уголовному кодексу. Есть вопросы по защите конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки и прочее. Особенно при проведении оперативно-разыскных мероприятий», — сказал он.

Отметим, закон об ОРД был принят 16 октября 1998 года. С момента принятия он изменялся и дополнялся 17 раз.