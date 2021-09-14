УПСМ задержана автомашина с акимом Аламединского района. Разбирается ГУОБДД

ГУОБДД начало служебную проверку по появившейся в соцсетях информации о том, что инспекторы Патрульной службы милиции задерживали такси, в котором везли в больницу акима Аламединского района Таалайбека Жайылова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что чиновник скончался на 52-м году жизни из-за проблем с сердцем. В социальных сетях позже появилась информация о том, что супруга Таалайбека Жайылова, когда ему стало плохо, решила везти его в больницу на такси. Но патрульные остановили водителя и разбирались в течение часа.

«Однако подробностей, где и почему остановили автомобиль, пока нет. После проверки будет дана юридическая оценка. Дополнительную информацию предоставим по итогам служебного расследования. Но можем сказать, что всегда, когда в машине находятся люди, нуждающиеся в медпомощи, наши сотрудники сопровождают транспортное средство до больницы», — заключили в ГУОБДД.