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Общество

Смерть женщины в БНИЦТиО. Судебно-медицинская экспертиза завершена

Судебно-медицинская экспертиза по факту смерти женщины в токсикологическом отделении БНИЦТиО завершена. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы.

«Заключение передано следователю 10 сентября. Имело ли место действие вакцинации, это должна определить уже комиссионная судмедэкспертиза с участием врачей — специалистов в области иммунологии», — отметили в РЦСМЭ.

Напомним, в отделении токсикологии БНИЦТО 22 июля скончалась женщина. Ее родственники считают, что смерть наступила в результате побочного эффекта от вакцины против коронавируса. Умершая получила ее 19 июля. Однако по словам и. о. директора ОЦСМ Ленинского района Чоро Сатаева, на тот момент женщина была здорова.

Экспертная комиссия по изучению случаев побочных проявлений после иммунизации (ПППИ) проводила расследование. Однако о его результатах до сих пор ничего неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206988/
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