Скончавшаяся в БНИЦТиО получала вакцину от коронавируса на здоровом фоне

Скончавшаяся в отделении токсикологии БНИЦТиО получала вакцину от коронавируса на относительно здоровом фоне. Об этом 24.kg сообщил и. о. директора ОЦСМ Ленинского района Чоро Сатаев.

По его словам, Н.И., 1975 года рождения, действительно, получила российский «Спутник V» 19 июля в ЦСМ № 1.

«Перед вакцинацией женщине измерили давление. Была заполнена анкета в присутствии врача. Острых, хронических заболеваний не было, везде отмечено «нет». Она сама подписала анкету, что хочет получить «Спутник». После прививки мы всегда советуем полчаса посидеть на улице, там у нас установлены шатры от солнца, скамейки. В момент получения вакцины у женщины ничего не было — ни повышения давления, ничего. На руки ей выдали памятку о возможных побочных эффектах (слабость, повышение температуры). Она спокойно уехала», — сказал Чоро Сатаев.

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Он подчеркнул, что о причинах смерти можно говорить только после официальных выводов, анализов и вскрытия. «Сегодня было собрание комиссии, экспертов, в Минздраве будут консультации», — резюмировал Чоро Сатаев.

Напомним, в отделении токсикологии БНИЦТО сегодня, 22 июля, скончалась женщина. Экспертная комиссия по расследованию случаев побочных проявлений после иммунизации (ПППИ) расследует этот случай.

Сегодня заведующая сектором фармаконадзора департамента лекарственных средств и медицинских изделий МЗиСР Жылдыз Жумагулова сообщила, что в Кыргызстане серьезных побочных реакций после вакцинации от коронавируса не зарегистрировано.