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Общество

Скончался пациент хосписа «Фонтан жизни». Фонд ищет его родственников

В Бишкеке скончался 35-летний Кадиев Эржигит Алимбекович. Об этом сообщает благотворительный фонд «Фонтан жизни».

Мужчина поступил в хоспис 21 декабря 2024 года из Городской клинической больницы скорой помощи № 4.

«К сожалению, он скончался в Национальном хирургическом центре имени Мамакеева в отделении реанимации 28 декабря. Тело сейчас в морге», — говорится в сообщении.

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Фото хосписа. Эржигит Кадиев

Если у вас есть информация о родственниках или знакомых Эржигита Кадиева, в фонде просят позвонить директору Азамату Кубаетаеву. Его номер: 0700644608.

Отметим, хоспис «Фонтан жизни» предназначен для тяжелобольных людей без определенного места жительства. Тут они живут и получают паллиативную помощь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316081/
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