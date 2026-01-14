Главе Минздрава Кыргызстана пожаловались на неэтичное обращение с пациентами

Министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов провел прием граждан. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, с министром обращения принимали заместители и руководители профильных подразделений МЗ КР.

На прием пришли более 30 граждан с широким спектром вопросов: от доступности и качества медицинских услуг до судебно-медицинских экспертиз, деятельности частных клиник, лечения детей, лекарственного обеспечения, а также случаев неэтичного обращения с пациентами.

«По многим обращениям на месте даны необходимые разъяснения. Каныбек Досмамбетов поручил профильным службам оперативно изучить представленные материалы и обеспечить быстрое решение проблемных вопросов», — говорится в сообщении.