Уголь с месторождения Кара-Кече начнут поставлять в начале октября

Новый глава ГП «Кыргызкомур» Мирлан Жакыпов решил с начала октября 2021 года поставлять уголь населению. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение принято после переговоров с инженерами и специалистами, работающими в горнодобывающей отрасли. В ближайшие 10-15 дней погода будет ясной и без осадков. Поэтому можно продолжить вскрышные работы в Кара-Кече при стабильной погоде.

«Можно будет ежедневно поставлять в северный регион по 10 тысяч тонн угля. Принятое решение также будет удобно для водителей, занимающихся перевозкой угля. А для ТЭЦ Бишкека поставка угля идет по графику без остановки», — говорится в сообщении.