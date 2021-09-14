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Общество

Уголь с месторождения Кара-Кече начнут поставлять в начале октября

Новый глава ГП «Кыргызкомур» Мирлан Жакыпов решил с начала октября 2021 года поставлять уголь населению. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение принято после переговоров с инженерами и специалистами, работающими в горнодобывающей отрасли. В ближайшие 10-15 дней погода будет ясной и без осадков. Поэтому можно продолжить вскрышные работы в Кара-Кече при стабильной погоде.

«Можно будет ежедневно поставлять в северный регион по 10 тысяч тонн угля. Принятое решение также будет удобно для водителей, занимающихся перевозкой угля. А для ТЭЦ Бишкека поставка угля идет по графику без остановки», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206947/
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