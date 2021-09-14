В Бишкеке 14 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 12 часов 35 минут.

Отключение света, газа, воды

13-20 сентября не будет газа:

в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;

в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-м квартале».

У кого намечается той

Акылбек Жапаров

Родился 14 сентября 1964 года в Балыкчи Иссык-Кульской области. Заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов КР.

Нурланбек Исмаилов

Родился 14 сентября 1980 года. Глава дирекции по олимпийским видам спорта КР.

Памятные даты

Запущен первый турбоагрегат ТЭЦ Фрунзе

Основные работы по строительству электростанции для энергоснабжения Камвольно-суконного комбината начались в 1958 году. В 1961-м запущен первый турбоагрегат.

Проектом первой очереди предусматривалась установка двух турбоагрегатов общей электрической мощностью 60 тысяч кВт.

ТЭЦ работает на угле, мазуте и природном газе. Около 1,5 тысячи ее сотрудников обеспечивают бесперебойную подачу тепла и горячей воды в тысячи квартир, предприятий и организаций.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Жаныбек Жеенбаев

Фото из интернета. Жаныбек Жеенбаев

Родился 14 сентября 1931 года. Доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Создатель одноканального плазмотрона с исключительно стабильными параметрами, который выгодно отличался от известных моделей и нашел применение не только в спектральном анализе, но и в моделировании ионосферы в лабораторных условиях институтов АН СССР. Автор различных плазменных генераторов. Получил широкую известность в начале 1970-х, когда выступил на международном симпозиуме в США с докладом на английском языке о применении плазменной струи в спектральном анализе.

В последние годы работал над новым аспектом использования плазмы — созданием экологически чистой плазменной технологии комплексной переработки промышленных и бытовых отходов.

Под руководством Жаныбека Жеенбаева подготовлены 18 кандидатов, 2 доктора наук. Опубликовано более 300 научных работ, в том числе 9 монографий. Автор более 37 изобретений.

Умер 26 апреля 2007-го.

Родился государственный деятель Эсенгул Омуралиев

Фото из интернета. Эсенгул Омуралиев

Родился 14 сентября 1950 года в селе Тон Иссык-Кульской области. Государственный деятель Киргизии, политик, дипломат.

Внес весомый вклад в становление и развитие независимого Кыргызстана.

Четверть века занимал высшие государственные должности, был депутатом легендарного парламента. С 1996 по 1998 год руководил переговорным процессом вступления КР в ВТО.

В 1997-м Эсенгул Омуралиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь, полномочным представителем КР при уставных органах СНГ. С 1998 по 1999 год работал министром внешней торговли и промышленности КР. В 1999-м назначен на должность вице-премьер-министра — министра внешней торговли и промышленности КР.

Многолетний и добросовестный труд Эсенгула Омуралиева отмечен многими государственными наградами, в том числе медалью «Данк» и Почетной грамотой КР.

Умер 25 февраля 2018 года.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы.

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня на этой неделе, смотрите в «Афише».

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