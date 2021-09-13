Культовые машины из фильма «Безумный Макс» продадут на аукционе

Автомобили из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» выставили на торги на международном аукционе Lloyds. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Среди 13 лотов есть автомобили подручных Несмертного Джо и культовый Ford Falcon XB, принадлежавший Максу.

«Машины пережили апокалипсис во время съемок «Дороги ярости». Взорванные и под завязку набитые оружием и бойцами авто, пережившие конец цивилизации, стали самой большой находкой», — говорится в описании лотов.

Начальная стоимость коллекции машин всего $1, но цены явно вырастут.

Торги назначены на 25 и 26 сентября.

«Безумный Макс: Дорога ярости» — постапокалиптический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера. Фильм примечателен большим количеством экшн-сцен и трюков, снятых с участием каскадеров, с минимальным использованием компьютерной графики. Сборы во всем мире составили свыше $378 миллионов.