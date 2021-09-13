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Общество

Москва нуждается в мигрантах-строителях. Не хватает 200 тысяч человек

В Москве сохраняется проблема нехватки строителей-мигрантов, сегодня в городе недостает примерно 200 тысяч иностранных рабочих. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-мэра столицы Владимира Ефимова.

«Мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться. Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели в первую очередь — это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг», — сказал он.

Если говорить о периоде до 2020 года, на протяжении нескольких лет цены на жилье в Москве почти не росли, подчеркнул Владимир Ефимов. На фоне пандемии коронавируса стоимость жилья увеличилась, фактически догнав инфляцию за предыдущие годы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206901/
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