Москва нуждается в мигрантах-строителях. Не хватает 200 тысяч человек

В Москве сохраняется проблема нехватки строителей-мигрантов, сегодня в городе недостает примерно 200 тысяч иностранных рабочих. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-мэра столицы Владимира Ефимова.

«Мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться. Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели в первую очередь — это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг», — сказал он.

Если говорить о периоде до 2020 года, на протяжении нескольких лет цены на жилье в Москве почти не росли, подчеркнул Владимир Ефимов. На фоне пандемии коронавируса стоимость жилья увеличилась, фактически догнав инфляцию за предыдущие годы.