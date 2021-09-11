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Общество

Около 80 процентов детей в Кыргызстане не имеют доступа к детсадам

В Кыргызстане 77,8 процента детей в возрасте три-пять лет не имеют доступа к дошкольному образованию из-за отсутствия мест в типовых детских садах полного дня пребывания. Об этом говорится в Программе развития образования на 2021-2040 годы.

Согласно документу, наблюдается существенная разница в охвате дошкольным образованием между городом и селом: в 2020-м дошкольным образованием было охвачено 19,4 процента детей в селах, в то время как в городах — 36 процентов.

Имеющиеся сады переполнены на 28 тысяч детей.

Дошкольные организации посещают 196 тысяч детей при наличии только 168 тысяч мест. Это означает первоочередную нехватку 100 типовых детских садов на 280 мест каждый. В настоящее время есть группы по 60-80 детей на одного воспитателя, пребывание в них может негативно сказаться на развитии и здоровье ребенка.

Среди проблем также отмечаются отсутствие эффективной системы мониторинга и оценки деятельности в дошкольном образовании; слабая осведомленность родителей о важности развития детей в раннем возрасте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206771/
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