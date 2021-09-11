Около 80 процентов детей в Кыргызстане не имеют доступа к детсадам

В Кыргызстане 77,8 процента детей в возрасте три-пять лет не имеют доступа к дошкольному образованию из-за отсутствия мест в типовых детских садах полного дня пребывания. Об этом говорится в Программе развития образования на 2021-2040 годы.
Согласно документу, наблюдается существенная разница в охвате дошкольным образованием между городом и селом: в 2020-м дошкольным образованием было охвачено 19,4 процента детей в селах, в то время как в городах — 36 процентов.
Дошкольные организации посещают 196 тысяч детей при наличии только 168 тысяч мест. Это означает первоочередную нехватку 100 типовых детских садов на 280 мест каждый. В настоящее время есть группы по 60-80 детей на одного воспитателя, пребывание в них может негативно сказаться на развитии и здоровье ребенка.
Среди проблем также отмечаются отсутствие эффективной системы мониторинга и оценки деятельности в дошкольном образовании; слабая осведомленность родителей о важности развития детей в раннем возрасте.