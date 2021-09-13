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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 13 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День уменьшился до 12 часов 37 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Менделеева, Токольдош;
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Армейской, Литовской, Токольдош;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Уметалиева, Киевской, Владимирской, Исанова, Ташкентской, 9-го Января, Кудрука, Брестской, Журнальной, Волковой, Власова, Очаковской, Кайназаровой, проспекта Дэн Сяопина, переулок Барабинский, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-30 — Чуй-34), «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Камбар-Ата), «Калыс-Ордо», проспект Манаса, 61);
  • 9.30-13.00 — улица Ахунбаева, 110;
  • 9.30-18.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Жетиген, Исакеева), улицы Мичурина, Усенбаева, Жибек Жолу;
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Токольдош, Октябрьской;
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Кийизбаева, 7 Апреля, Армейской, Литовской;
  • 14.30-17.00 — улица Ахунбаева, 110а.

13-20 сентября не будет газа:

  • в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;
  • в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-м квартале».

У кого намечается той

Асель Турдалиева

Родилась 13 сентября 1969 года. Певица.

Памятные даты

Александр Флеминг представил пенициллин

из интернета
Фото из интернета

В 1928 году английский ученый-бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином.

13 сентября 1929-го на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин.

В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938-м Говард Флори и Эрнст Чейн выделили его чистую форму. Из-за больших потребностей в лекарственных средствах в период Второй мировой войны уже в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945-м Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.

День рождения бионики

Бионика — наука об использовании в технике знаний о конструкции, принципе и технологическом процессе живого организма. Основу бионики составляют исследования по моделированию различных биологических организмов.

из интернета
Фото из интернета. Эмблема бионики

Бионическое моделирование отличается от моделирования, которое осуществляется в других науках. Как правило, модели бионики — несравненно более сложные динамические структуры. Их создание требует не только проведения специальных уточняющих исследований на живом организме, но и разработки специальных методов и средств для реализации и анализа столь сложных моделей.

Формальным годом рождения бионики принято считать 1960-й. Ученые-бионики избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом — «Живые прототипы — ключ к новой технике».

Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи. Его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении крыла птицы.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Мурзабек Иманалиев

Ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953-м с отличием окончил Кыргызский государственный университет, затем учился в аспирантуре КГУ и МГУ, в 25 лет стал кандидатом наук.

Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования КР, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.

Умер в 2017 году.

Куда сходить

Культура

  • выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы.

Куда сходить сегодня на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206718/
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