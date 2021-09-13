В Бишкеке 13 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День уменьшился до 12 часов 37 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Менделеева, Токольдош;
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Армейской, Литовской, Токольдош;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Уметалиева, Киевской, Владимирской, Исанова, Ташкентской, 9-го Января, Кудрука, Брестской, Журнальной, Волковой, Власова, Очаковской, Кайназаровой, проспекта Дэн Сяопина, переулок Барабинский, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-30 — Чуй-34), «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Камбар-Ата), «Калыс-Ордо», проспект Манаса, 61);
- 9.30-13.00 — улица Ахунбаева, 110;
- 9.30-18.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Жетиген, Исакеева), улицы Мичурина, Усенбаева, Жибек Жолу;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Токольдош, Октябрьской;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Кийизбаева, 7 Апреля, Армейской, Литовской;
- 14.30-17.00 — улица Ахунбаева, 110а.
13-20 сентября не будет газа:
- в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;
- в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-м квартале».
У кого намечается той
Асель Турдалиева
Родилась 13 сентября 1969 года. Певица.
Памятные даты
Александр Флеминг представил пенициллин
В 1928 году английский ученый-бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином.
13 сентября 1929-го на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин.
В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938-м Говард Флори и Эрнст Чейн выделили его чистую форму. Из-за больших потребностей в лекарственных средствах в период Второй мировой войны уже в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945-м Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.
День рождения бионики
Бионика — наука об использовании в технике знаний о конструкции, принципе и технологическом процессе живого организма. Основу бионики составляют исследования по моделированию различных биологических организмов.
Бионическое моделирование отличается от моделирования, которое осуществляется в других науках. Как правило, модели бионики — несравненно более сложные динамические структуры. Их создание требует не только проведения специальных уточняющих исследований на живом организме, но и разработки специальных методов и средств для реализации и анализа столь сложных моделей.
Формальным годом рождения бионики принято считать 1960-й. Ученые-бионики избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом — «Живые прототипы — ключ к новой технике».
Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи. Его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении крыла птицы.
Люди, которые меняли мир
Родился академик Мурзабек Иманалиев
Ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953-м с отличием окончил Кыргызский государственный университет, затем учился в аспирантуре КГУ и МГУ, в 25 лет стал кандидатом наук.
Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования КР, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.
Умер в 2017 году.
Куда сходить
Культура
- выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы.
Куда сходить сегодня на этой неделе, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.