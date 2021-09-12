В Бишкеке 12 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 40 минут.

У кого намечается той

Нуржан Шайлдабекова

Родилась 12 сентября 1968 года в селе Люксембург Чуйской области. Председатель ЦИК.

Памятные даты

День танкиста в Кыргызстане

Фото телеканала «Звезда Плюс». Кыргызстан одержал победу во втором дивизионе «Танкового биатлона» в России, 2021 год

Во второе воскресенье сентября в некоторых странах СНГ, в том числе и в Кыргызстане, празднуется День танкиста — профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, который ведет свою историю с советских времен.

Профессиональный праздник День танкиста является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. А некоторое время (с 1940-х по 1950-е годы) в крупных городах он даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.

Международный день вязания крючком

Фото из интернета

Эта техника вязания считается более простой, нежели на спицах. Более доступное в плане обучения, оно завоевало и большее распространение.

Для любителей вязания, как начинающих, так и опытных, день 12 сентября стал датой, когда можно продемонстрировать свое умение и результаты творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети.

Впервые же о Международном дне вязания крючком заговорили в интернете в 2007 году, благодаря инициативе одного американского блогера, увлекавшегося изготовлением крючков для вязания.

Люди, которые меняли мир

Родился кинохудожник Казбек Жусупов

Фото из интернета. Казбек Жусупов

Родился 12 сентября 1937 года в селе Октябрьском Московского района.

С 1967-го работал художником-постановщиком на киностудии «Кыргызфильм». С 1973 года — член Союза кинематографистов Киргизской ССР, с 1974-го — член Союза художников СССР.

В качестве художника-постановщика Казбек Жусупов работал над картинами «Материнское поле», «Каныбек», «Поле Айсулуу». Как художник по костюмам работал над кинофильмом «Уркуя» («Поклонись огню»). Кроме того, участвовал в создании таких фильмов, как «Мурас», «Поющая пиала», «Когда отступают тени», «У старой мельницы», «Поклонись огню», «Водопад», и других.

Казбек Жусупов работал и в станковой живописи, обращался к жанру портрета, изображая в основном своих коллег по искусству.

Родился переводчик Тынай Ахметов

Родился 12 сентября 1938 года в селе Алчалуу Чуйского района. Прозаик, переводчик.

С 1979-го был старшим редактором киностудии «Киргизфильм».

Печатается с 1961 года. Первый сборник рассказов «Сагыныч» («Тоска») издан в 1969-м.

Он является автором ряда литературно-критических статей, посвященных проблемам развития современной кыргызской прозы.

Перевел на кыргызский язык произведения Николая Носова, Иманта Зиедониса, Николая Ермоловича и других, ряд фильмов.

Умер в 1993 году.

Умер полный кавалер ордена Славы Усен Бейшеев

Фото из интернета. Усен Бейшеев

Родился 10 октября 1922 года в селе Кочкорка Нарынской области.

На фронте с 25 марта 1943 года. Участвовал в боях на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

Награжден орденами Славы III (за личное мужество, проявленное в бою за село Красное) и II степеней (за доблесть и мужество, проявленные в боях на западном берегу реки Вислы) и за прорыв Одерского рубежа обороны в районе Зееловских высот орденом Славы I степени.

Умер 12 сентября 1982 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.