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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 12 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День уменьшился до 12 часов 40 минут.

У кого намечается той

Нуржан Шайлдабекова

Родилась 12 сентября 1968 года в селе Люксембург Чуйской области. Председатель ЦИК.

Памятные даты

День танкиста в Кыргызстане

телеканала «Звезда Плюс»
Фото телеканала «Звезда Плюс». Кыргызстан одержал победу во втором дивизионе «Танкового биатлона» в России, 2021 год

Во второе воскресенье сентября в некоторых странах СНГ, в том числе и в Кыргызстане, празднуется День танкиста — профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, который ведет свою историю с советских времен.

Профессиональный праздник День танкиста является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. А некоторое время (с 1940-х по 1950-е годы) в крупных городах он даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.

Международный день вязания крючком

из интернета
Фото из интернета

Эта техника вязания считается более простой, нежели на спицах. Более доступное в плане обучения, оно завоевало и большее распространение.

Для любителей вязания, как начинающих, так и опытных, день 12 сентября стал датой, когда можно продемонстрировать свое умение и результаты творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети.

Впервые же о Международном дне вязания крючком заговорили в интернете в 2007 году, благодаря инициативе одного американского блогера, увлекавшегося изготовлением крючков для вязания.

Люди, которые меняли мир

Родился кинохудожник Казбек Жусупов

из интернета
Фото из интернета. Казбек Жусупов

Родился 12 сентября 1937 года в селе Октябрьском Московского района.

С 1967-го работал художником-постановщиком на киностудии «Кыргызфильм». С 1973 года — член Союза кинематографистов Киргизской ССР, с 1974-го — член Союза художников СССР.

В качестве художника-постановщика Казбек Жусупов работал над картинами «Материнское поле», «Каныбек», «Поле Айсулуу». Как художник по костюмам работал над кинофильмом «Уркуя» («Поклонись огню»). Кроме того, участвовал в создании таких фильмов, как «Мурас», «Поющая пиала», «Когда отступают тени», «У старой мельницы», «Поклонись огню», «Водопад», и других.

Казбек Жусупов работал и в станковой живописи, обращался к жанру портрета, изображая в основном своих коллег по искусству.

Родился переводчик Тынай Ахметов

Родился 12 сентября 1938 года в селе Алчалуу Чуйского района. Прозаик, переводчик.

С 1979-го был старшим редактором киностудии «Киргизфильм».

Печатается с 1961 года. Первый сборник рассказов «Сагыныч» («Тоска») издан в 1969-м.

Он является автором ряда литературно-критических статей, посвященных проблемам развития современной кыргызской прозы.

Перевел на кыргызский язык произведения Николая Носова, Иманта Зиедониса, Николая Ермоловича и других, ряд фильмов.

Умер в 1993 году.

Умер полный кавалер ордена Славы Усен Бейшеев

из интернета
Фото из интернета. Усен Бейшеев

Родился 10 октября 1922 года в селе Кочкорка Нарынской области.

На фронте с 25 марта 1943 года. Участвовал в боях на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

Награжден орденами Славы III (за личное мужество, проявленное в бою за село Красное) и II степеней (за доблесть и мужество, проявленные в боях на западном берегу реки Вислы) и за прорыв Одерского рубежа обороны в районе Зееловских высот орденом Славы I степени.

Умер 12 сентября 1982 года.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206705/
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