Фильм из Кыргызстана покажут на Arouca Film Festival в Португалии

Фильм «Акыркы көч» режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу покажут на фестивале Arouca Film Festival. Об этом 24.kg сообщили на киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

На Arouca 2021, который пройдет с 9 по 18 сентября, представят фильмы из США, Кыргызстана, Турции, Пакистана, Индии, Израиля, Испании и других стран. 50 фильмов поборются за премию Slate.

Международный кинофестиваль является одним из самых важных событий в регионе и эталонным фестивалем, уникальным творческим событием в современной кинематографической сцене. Цель — поддержка и стимуляция независимого кинопроизводства, поощрение и расширение обмена опытом и знаниями между любителями или профессионалами.

Главный герой ленты Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение. Но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.

В картине снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова и Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.

Фильм является совместным производством Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева и общественного фонда «Билимкана».