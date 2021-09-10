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Общество

Афиша Бишкека на выходные: спектакль, выставки и мастер-класс

Театр

11 сентября. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 19.00.

Выставки, ярмарки

11 сентября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

11-12 сентября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

3-17 сентября. Выставка Сабиджана Бабаджанова

Выставку к своему 80-летию заслуженный работник культуры Кыргызской Республики, художник Сабиджан Бабаджанов решил назвать «Возвращение». Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

26 августа — 14 сентября. Выставка «Мой любимый Кыргызстан»

Это первая экспозиция из цикла тематических выставок, посвященных 30-летию независимости Кыргызстана.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

11-26 сентября. Мультимедийная выставка «КЕШИК_VR»

Посетители увидят масштабы глобальной экологической повестки мира, при этом для создания своих объектов авторы использовали материалы из переработанных пластиковых бутылок, традиционные знания и техники бережливого потребления.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

12-22 сентября. Выставка «В гармонии с природой»

Это персональная выставка Ларисы Пак.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

 

Мастер-классы, лекции

11 сентября. Артист-ток художницы Глюкли (Амстердам)

Это будет уникальная возможность совместного просмотра творческих работ художницы и выстраивания поля тем для творческого диалога. Глюкля (Наталья Першина-Якиманская) — художница и исследовательница, живет в Амстердаме и Санкт-Петербурге.

Улица Минина, 47.

11 сентября. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206598/
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