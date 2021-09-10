Афиша Бишкека на выходные: спектакль, выставки и мастер-класс

Театр
11 сентября. Спектакль «Уя» («Гнездо»)
В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.
Мастерская «705», 19.00.
Выставки, ярмарки
11 сентября. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
11-12 сентября. Постоянные выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.
3-17 сентября. Выставка Сабиджана Бабаджанова
Выставку к своему 80-летию заслуженный работник культуры Кыргызской Республики, художник Сабиджан Бабаджанов решил назвать «Возвращение». Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.
26 августа — 14 сентября. Выставка «Мой любимый Кыргызстан»
Это первая экспозиция из цикла тематических выставок, посвященных 30-летию независимости Кыргызстана.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.
11-26 сентября. Мультимедийная выставка «КЕШИК_VR»
Посетители увидят масштабы глобальной экологической повестки мира, при этом для создания своих объектов авторы использовали материалы из переработанных пластиковых бутылок, традиционные знания и техники бережливого потребления.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.
12-22 сентября. Выставка «В гармонии с природой»
Это персональная выставка Ларисы Пак.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.
Мастер-классы, лекции
11 сентября. Артист-ток художницы Глюкли (Амстердам)
Это будет уникальная возможность совместного просмотра творческих работ художницы и выстраивания поля тем для творческого диалога. Глюкля (Наталья Першина-Якиманская) — художница и исследовательница, живет в Амстердаме и Санкт-Петербурге.
Улица Минина, 47.
11 сентября. Мастер-класс по акриловой живописи
Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.