Избран новый состав совета директоров НЭСК

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором избран новый состав совета директоров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что досрочно прекращены полномочия Тилека Айталиева, Кубаныча Бекова и Ильяса Давыдова. В новый состав СД вошли Равшанбек Касымов, Максат Жумабаев, Ильгиз Сыдыгалиев, Кошбай уулу Кадырбек и Рахатбек Пирматов.

Кроме того, на собрании рассмотрены вопросы об утверждении состава счетной комиссии НЭСК и внесении изменений в годовой бюджет общества на 2021 год.