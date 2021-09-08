18:07
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Общество

Избран новый состав совета директоров НЭСК

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором избран новый состав совета директоров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что досрочно прекращены полномочия Тилека Айталиева, Кубаныча Бекова и Ильяса Давыдова. В новый состав СД вошли Равшанбек Касымов, Максат Жумабаев, Ильгиз Сыдыгалиев, Кошбай уулу Кадырбек и Рахатбек Пирматов.

Кроме того, на собрании рассмотрены вопросы об утверждении состава счетной комиссии НЭСК и внесении изменений в годовой бюджет общества на 2021 год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206478/
просмотров: 492
Версия для печати
Материалы по теме
Личная обида. Нацэнергохолдинг прокомментировал заявления бывшего главы НЭСК
Под давлением. Экс-руководитель НЭСК заявил, что его заставили уволиться
Главой «Национальной электрической сети Кыргызстана» стал Жолдошбек Ачикеев
Цифра дня. 971,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии потрачено в июле
Маловодье, дефицит, проблемы. Кыргызстанцев призывают экономить электроэнергию
Такого еще не было. У руководства ОАО «НЭСК» вымогали должность
Энергетики рассказали, зачем кыргызстанцам экономить электроэнергию
Свыше 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии потребили кыргызстанцы за месяц
Ошское предприятие высоковольтных электрических сетей готовится к зиме
НЭСК готовится к зиме. На подстанции «Промышленная» идет реконструкция
Популярные новости
Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от&nbsp;кыргызстанских дизайнеров Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от кыргызстанских дизайнеров
Почти 11&nbsp;тысяч абонентов в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;четыре дня останутся без газа Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня останутся без газа
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии, и&nbsp;сколько партий собралось на&nbsp;выборы Неделя-24. В Кыргызстане повысят пенсии, и сколько партий собралось на выборы
Исполнительница роли Хюррем Султан Мерьем Узерли приехала в&nbsp;Бишкек Исполнительница роли Хюррем Султан Мерьем Узерли приехала в Бишкек
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
8 сентября, среда
18:03
Печальное зрелище. Как сегодня выглядит замороженная стройка в Центре онкологии Печальное зрелище. Как сегодня выглядит замороженная ст...
17:47
Стрельба в Бишкеке. Депутат требует привлечь к ответственности пресс-службу ГУВД
17:39
В Чолпон-Ате открылся Центр инновационной кардиохирургии. Кто первый пациент?
17:38
Бообек Ажикеев выразил соболезнования по поводу гибели Евгения Зиничева
17:32
Выборы-2021. Партиям ограничили число кандидатов в списке