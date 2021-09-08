В Мехико хотят снести памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Фото из интернета. В Мехико хотят снести памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу

По их данным, власти решили установить памятник представительнице коренных народов взамен статуи первооткрывателю Америки. Как рассказала мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум, на этом месте увековечат образ женщины из племени ольмеков, символизирующий 500-летнюю историю сопротивления завоевателям.

Пьедестал, расположенный в самом центре города, на котором располагался монумент в честь знаменитого мореплавателя, пустует. В октябре 2020 года власти отправили памятник Колумбу на реставрацию. Таким завуалированным способом они спасли статую от уничтожения, поскольку радикалы планировали сломать ее во время акции протеста по случаю очередной годовщины открытия Америки.